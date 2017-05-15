（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象局預報，今天入夜到明天受鋒面影響，全台天氣不穩，會有局部大雨甚至豪雨，北部高溫可能下降攝氏8度。



氣象局說，入夜到明天，會有較強對流從台灣海峽一波波移入，造成顯著雷雨，各地都可能局部大雨甚至豪雨，提醒民眾外出帶雨具，行車注意安全。



因雲量增加及降雨，氣象局預測明天各地高溫都下降，尤其北部下降達8度，高溫約24度，明天中部高溫約26度，南部29度、30度，宜蘭24度、花蓮27度、台東29度。1060515