16日全台防豪雨 北部高溫降8度中央社 (2017-05-15 21:44)
（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象局預報，今天入夜到明天受鋒面影響，全台天氣不穩，會有局部大雨甚至豪雨，北部高溫可能下降攝氏8度。
氣象局說，入夜到明天，會有較強對流從台灣海峽一波波移入，造成顯著雷雨，各地都可能局部大雨甚至豪雨，提醒民眾外出帶雨具，行車注意安全。
因雲量增加及降雨，氣象局預測明天各地高溫都下降，尤其北部下降達8度，高溫約24度，明天中部高溫約26度，南部29度、30度，宜蘭24度、花蓮27度、台東29度。1060515
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