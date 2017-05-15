（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）韓國網路振興院（KISA）今天透露，自13日起南韓共有8家企業報告感染WannaCry病毒，請求技術支援。南韓的政府和公共機構暫未報告受感染。



南韓聯合新聞通訊社報導，12日，以歐洲為中心爆發Wannacry病毒勒索威脅，已擴散至全球，今天大部分企業和公共機構恢復業務，恐造成更多危害。



所幸多數企業和公共機構已做好防範，目前損失並不嚴重。但估計損失規模會進一步加大。



韓國防毒軟體公司AhnLab公布，12日至今天下午2時，共發現187台受害電腦。



韓國網路振興院的118熱線電話共接到2875件諮詢，今天上午安全網站因上網者過多癱瘓，下午3時恢復正常，導致部分企業和機構上午業務受阻。



據報導，網路安全企業強調，蠕蟲病毒傳播需要一定的時間，因此不能放鬆戒心。目前被發現感染蠕蟲病毒的IP地址數量不斷上升。部分網吧、餐廳等小型商鋪也不斷發現被感染。



南韓業內人士表示，部分企業因擔心企業形象，不願透露被感染的實情，報告感染病毒程序繁複，且並無適當的解決方法，因此，有避而不報的可能性。



另一位業內人士表示，由於韓國網路振興院等機構、安保企業的迅速應對，南韓比國外受損較小，但病毒有可能發生變種。為降低損失，所有人都應貫徹安全守則，相關機構尤其要留意安保企業的公告。1060515