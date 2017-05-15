豬哥亮病逝 謝金晶急返台奔喪中央社 (2017-05-15 21:50)
藝人豬哥亮15日清晨病逝，他的女兒謝金晶（圖）正在印尼演出，獲知消息後隨即搭機返台。晚間抵台時，謝金晶以口罩遮掩，眼眶泛淚難掩哀戚，直奔殯儀館。 中央社記者魯鋼駿桃園機場攝 106年5月15日
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