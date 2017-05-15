豬哥亮逝世 謝金晶搭機返台奔喪中央社 (2017-05-15 21:50)
藝人豬哥亮15日清晨病逝，女兒謝金晶（右）獲知後從印尼趕緊搭機返台，下機後難掩悲傷，直奔殯儀館。 中央社記者魯鋼駿桃園機場攝 106年5月15日
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