豬哥亮後事 鎮發宮友人擔重任中央社 (2017-05-15 21:50)
藝人豬哥亮（左2）15日病逝，他篤信民間信仰，擔任板橋鎮發宮主委。鎮發宮榮譽主委黃良誥、名譽主委周勝考，負責人周麗華，全力協助治喪事宜。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年5月15日
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上一則：豬哥亮病逝 新北鎮發宮願助治喪
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