豬哥亮病逝 新北鎮發宮願助治喪中央社 (2017-05-15 21:50)
藝人豬哥亮（右）15日清晨病逝，生前擔任新北市板橋鎮發宮主委。鎮發宮榮譽主委黃良誥（左）、名譽主委周勝考及負責人周麗華都願全力協助治喪事宜。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年5月15日
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