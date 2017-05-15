（中央社記者魯鋼駿桃園機場15日電）藝人豬哥亮今天去世，日前到印尼表演的豬哥亮女兒謝金晶下午從雅加達搭乘中華航空股份公司班機返台奔喪，稍早抵達桃園國際機場，神情哀戚、低頭不語，快步離開。



謝金晶等人早晨已離開演出所在地四角芭鎮，前往雅加達搭機返台，晚間返抵國門，預計將直接從桃園機場前往板橋殯儀館。



謝金晶在印尼演出時，特別選唱「思念你的心」，這首歌是多年前謝金晶收錄在專輯的歌曲，唱出期望父親平安，也提到「希望未來可以帶爸爸來這裡同台演唱。」



謝金晶得知豬哥亮過世消息悲痛萬分，一心只想趕緊回台，一早就到雅加達機場準備搭機返台，沒和隨行人士多交談。



謝金晶稍早抵達桃園機場後，戴白色鴨舌帽，神情哀傷，面對媒體低頭不語、快步離開，隨後搭車離開機場。1060515