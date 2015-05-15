豬哥亮介紹醫師幫求子 林美秀嘆來不及NOWnews今日新聞 (2017-05-15 21:20)
林美秀今（15）日晚間到靈堂弔念豬哥亮，一進去就是半小時。林美秀說，當初結婚時豬哥亮還幫她介紹醫院和醫師「求子」，只可惜她還沒來得及傳出喜訊，豬哥亮就離開了。
林美秀今（15）晚和老公一起到板橋豬哥亮靈堂前致意，看到照片中笑得很開心的豬哥亮，林美秀感覺一切都像是一場夢，之前豬哥亮住院的時候她有想去探病，只是都被婉拒，因為豬哥亮不希望友人看到他病懨懨的模樣。林美秀透露，當年和豬哥亮合作時，豬哥亮曾問她什麼時候要生，還幫她介紹醫院和醫師，只是林美秀至今仍未懷孕，豬哥亮就離開了。
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