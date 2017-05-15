勒索病毒侵陸 近3萬機構中鏢中央社 (2017-05-15 21:09)
（中央社上海15日綜合外電報導）中國大陸資訊安全軟體公司奇虎360表示，政府單位在內近30000個機構，成為這波侵襲全球勒索病毒攻擊的受災戶，數十萬台電腦受到影響。亞洲這波網路攻擊災情相對輕微。
奇虎360旗下企業資安部門表示，大陸截至昨晚為止，有29372個機構遭勒索病毒攻擊。政府機構、大學，銀行的自動提款機和醫院都遭殃。
奇虎360在日期為昨天的聲明稿中說，這波勒索病毒透過高等教育網路蔓延尤其迅速，超過4000所大學和研究機構都中鏢。
不過，奇虎360對這次勒索病毒造成的損害程度透露不多，大陸政府對於這次網攻的情況未多作說明。
大陸國營媒體今天引述國家網路當局表示，這波勒索病毒仍在國內蔓延，但感染的速度已經大幅減慢。1060515
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