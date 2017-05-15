（中央社台北15日電）中國大陸江西省鷹潭市今天發生貨車與客運車在國道相撞事故。至發稿為止已造成10人死亡、8人重傷、30人輕傷，肇事駕駛已被當地警方控制。



新華社報導，中共鷹潭市委宣傳部表示，這起嚴重車禍發生在今天下午5時25分，地點是鷹潭境內的206國道1568公里處。



報導指出，事故發生後，中共鷹潭市委、鷹潭市政府高層主管趕赴現場指揮救助，並成立事故處置領導小組，事故原因目前正在調查中。1060515