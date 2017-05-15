



bnt新聞訊 五月黃金假期結束了，回歸日常生活的多數人卻因“假後後遺癥”而苦惱不已。





這樣的時候，通過服裝轉換心情是個不錯的方法。用華麗的顏色來演繹多樣的時尚造型，能讓自己從假後的苦悶中“掙紮”出來。黃色是可愛的象征，綠色則能展現時尚魅力，天藍色是清純的表現。根據自己的喜好選擇不同色彩的穿搭，能完成理想的時尚風格。





如何用鮮艷顏色的穿搭，一掃休假歸來會的沈悶呢？看看韓國女星們的穿搭小技巧吧！





# 金賽綸：黃色營造可愛氛圍

亮相4月24日電影《特別市民》vip試映會現場現場的金賽綸，令人不禁感嘆她又長大了不少，大方的明星範兒吸引了到場群眾的關註。她利用可愛的黃色大衣演繹出了絢麗奪目的春天氛圍。再加上花紋褶皺細節的連衣裙相搭配，打造出清新的感覺，可謂是一套完美穿搭。





[Editor Pick] 在顏色中，將深受女性歡迎的黃色運用在穿搭中本身就是一個亮點。為魅力加分的同時且能給人帶來清新的視覺效果。因此，即使不與其他顏色相搭配也能展現出生機洋溢的美感，令人充滿活力。





# 王嬪娜：綠色展現時尚魅力

以一身亮眼穿搭出現在機場的王嬪娜利用綠色外套展現了舒適而又簡約的時尚造型。特別是內搭的白色T恤與牛仔褲，展現出完美身材曲線的同時又令她散發出美妙的魅力。





[Editor Pick] 相信不少人都知道2017年的流行色是綠色。將它運用到服飾中能同時演繹出清新和優雅氣質。若覺得鮮綠色會令整體顯得過於亮眼，將綠色上衣搭配在連衣裙中穿能得到很好的綜合效果，且更顯時髦。





# 宋昰昀：天藍展現清純美感

正如自己與生俱來的清純美一樣，將白色與天藍色相搭配展現出清純美感的韓國演員宋昰昀。她穿著白色漏肩襯衣搭配天藍色短裙，展現了仿佛女神般的魅力。自然露出纖細肩膀，清純中又帶有女性特有魅力。





[Editor Pick] 天藍色能清爽宜人的感覺，運用在穿搭中是展現清純魅力的好方法。將它與白色襯衫或是T恤相搭配能散發出特有的色彩感與氣場十足的女性魅力。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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