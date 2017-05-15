【金瓜石】驚艷輕旅行，輕鬆看山觀海趣：黃金瀑布+報時山步道滔客 (2017-05-15 16:40)
時序進入初夏，天氣晴朗又不熱，正是適合到海邊山上走走的季節。金瓜石依山傍海，走在舊時代遺留下來的礦業廢墟上，撫今追昔，由不同高度，不同角度的山腰間，發現驚喜處處，風景絕倫～
1. 十三層遺址
開車往東北角路上，頗富滄海桑田感的十三層遺址一定會緊緊抓住你的眼光，荒廢的廠房與層疊的山巒相互點綴，構成一幅懷舊風情畫，也有些宮崎駿動畫中常見的頹廢工業風韻味。
十三層遺址為日治時期生產粗銅的選煉廠，在1955年由台金公司接管，直到1985年歇業。於2007年登錄為台灣歷史建築。
▲頗具滄桑感的十三層遺址 < 攝影:琳許 >
▲往東北角路上，相當吸睛的十三層遺址 < 攝影:琳許 >
2. 黃金瀑布
沿著蜿蜒的山路直上，視野越加寬廣，此時遠處的藍色大海將活力注入入這片遺跡林立的山頭，加上盤繞山間的道路，靜中有動，取得和諧。
不久，位於金水公路往水湳洞長仁社區方向的公路旁，有著獨特金黃色彩的黃金瀑布出現了。
▲金瓜石黃金瀑布一帶的景色層次豐富 < 攝影:琳許 >
路邊的水道溪床，有著耀眼的金橘色，非常吸睛。金瓜石山區充沛的雨水，滲入礦區岩石與土壤的裂隙，硫化鐵礦物接觸空氣分解後造成含高度鐵及硫酸根濃度之酸性水，厚厚的鐵鏽沉澱在排水道上，形成這亮麗的金黃顏。酸性水流入海中，亦造成下方陰陽海的特殊景色。
▲金黃色的溪水流淌在翠綠山巒間好夢幻 < 攝影:琳許 >
▲黃金瀑布的美，名不虛傳 < 攝影:琳許 >
3. 報時山砲台坑道
驅車到勸濟堂邊山路往上一點就到停車場，這個古坑道便在停車場旁，有指標指引，不太長的坑道內部相當沁涼消暑，有幾處滴水，要小心腳步，避免滑倒。
▲報時山的古坑道 < 攝影:琳許 >
▲坑道裡空氣沁涼消暑 < 攝影:琳許 >
穿過坑道後，天地豁然開朗，橫在眼前的公路有個好美的名字–浪漫公路。人少車少，被蒼翠的的山環抱著，面對著一片蔚藍的海和天，怎能不浪漫呢？
▲走出坑道，柳暗花明 < 攝影:琳許 >
▲浪漫公路上向下瞭望，可見黃藍分明的陰陽海 < 攝影:琳許 >
從浪漫公路瞭望，可以清楚的看見下方的陰陽海，以及岸邊突出的岬角。欣賞著浪花拍打著岸邊，靜下來享受山之擁抱，海風之吹拂，多難得的沉澱時刻。
▲岬角處處的海岸線，粗曠之美 < 攝影:琳許 >
穿回坑道後，順著砲台指標往上走約五十公尺，來到一處觀景台，往左可看到報時山步道，以及朝日亭。古色古香的涼亭，佇立山林間，帶來一抹東方文化氣息。
▲由砲台望向左側，報時山步道清楚可見 < 攝影:琳許 >
▲基隆山稜線陡峭 < 攝影:琳許 >
4. 報時山步道
此條步道相當好走，不陡也不長，沿著朝日亭旁的棧道往上，三百六十度絕佳景色環繞著，目不暇給，即使步道不長，也得花不少時間走完。
▲不少外地來的旅客也將報時山步道規畫於行程內 < 攝影:琳許 >
棧道隨著山勢高低起伏，眼前的美景讓人驚艷，不知不覺走個幾步就停下來細細欣賞。前面可見陰陽海及十三層遺址，右側茶壺山，左側基隆山，後方是金瓜石小鎮。
報時山之名由來是因在日據時代此處設有大型警報器，定時發放空襲警報。以前的緊張氣氛，隨著時代推進已經煙消雲散，取而代之的海闊天空的優閒。
▲報時山步道擁有絕佳的視野 < 攝影:琳許 >
▲報時山步道左側為基隆山 < 攝影:琳許 >
5. 斜坡索道遺址
報時山步道一旁可見紅磚建築的斷垣殘壁，此處後方即為金瓜石斜坡索道遺址。斜坡索道是採金時期最重要的交通工具之一，用來載運礦石及人力，如今採礦盛況不在，只能憑藉遺跡遙想當年景況。
▲斷垣殘壁間拍照很有味道，但需特別注意安全 < 攝影:琳許 >
▲昔日用來運送礦物和人力的斜坡索道 < 攝影:琳許 >
6. 無耳茶壺山
順著斜坡索道旁的道路指引驅車向前，便可輕鬆以茶壺山的角度一覽金瓜石美景，道路盡頭處，有步道指引可繼續向上健行，相信前段以車代步後，再由此處攀登茶壺山是較輕鬆的行程。
▲往無耳茶壺山的道路盡頭，右方有步道可繼續往上到茶壺山頂 < 攝影:琳許 >
▲無耳茶壺山側的海景 < 攝影:琳許 >
海拔越高，看的越遠越廣，由茶壺山上往下看，黃金瀑布小鎮及巨龍纏繞似的十三層遺址的廢煙道更加一覽無遺。群山相連，綿延展開的氣勢也深刻感受到。
▲居高臨下，十三層遺址清楚展現眼前 < 攝影:琳許 >
▲浪漫公路繞行山間 < 攝影:琳許 >
除了這幾處景點，金瓜石還有更多寶藏等著我們去挖掘尋覓，都市裡終日辛苦工作的人們，可把握周休時，出走令人窒息的都市，到山海間透透氣，接受大自然的撫慰，補充身心靈的能量。
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