有句話這麼形容關西 －「吃在大阪，穿在京都」，可見若錯過大阪美食，將是多麼可惜的一件事。其中黑門市場素有「大阪廚房」之稱，向來即是大阪美食的聚集地，不僅觀光客愛來，更是當地居民採買生鮮魚獲的首選。但是，只有美食怎麼能夠奠定黑門市場百年不搖的地位呢？當然還有這些不為人知的秘密。









＊挑高的天花板，讓黑門市場顯得明亮及寬敞。(圖片來源：JC)





因為這6個秘密，黑門市場讓觀光客為之瘋狂。





擁有號稱「京板神最便宜的美粧店」





日本的美粧通常也是國人赴日的目地之一，總是不超重不罷休。所以，「美粧比價」成了旅行日本的另一個風景。而黑門市場中的松本清已被公認是京板神最便宜的美粧店之一，不逛對不起自己。





眼花撩亂的「大型扭蛋店」





日本令大人小孩都瘋狂的扭蛋，可愛的表情擄獲了大大小小少男少女的心，過程中的小小賭性更令人著迷。黑門市場中即有數間超大型的扭蛋店，不只小孩淪陷，大人都無法自拔。下次不妨也來試試手氣，隱藏版的扭蛋等著你。









＊單價便宜的扭蛋，也可能造成荷包大失血。(圖片來源：JC)





宛如藝術品的「蔬果專區」





關西地區素來以新鮮及多樣的蔬果聞名，所以京都自古即以當季食材製作的懷石料理為傲。走在黑門市場中，新奇的繽紛蔬果，不斷衝擊旅行視野、豐富旅人的心，更驚豔著旅人的味蕾，走過路過可千萬別錯過。









＊在黑門市場驚見雪白色草莓。(圖片來源：JC)





道地的「道樂章魚燒」





大阪的章魚燒店沒有破百應該也破千家，但是黑門市場內的「道樂章魚燒」，卻是大阪人的首推，應可說是章魚燒界的王品。即使店前大型章魚燒鐵盤中翻轉的手從沒停過，仍一位難求，所幸人們總是顧不得內餡的炙熱，急著品味美食，因此不致於等太久。









＊一波波湧入的遊客全為了品嚐最道地的日本章魚燒。(圖片來源：JC)





在地產的「和牛」





日本的「和牛」不僅有血統證明，更以牛奶、草及含蛋白質的飼料來飼養，所以與其它國家品種的牛隻有別，味道與質感特別獨特，因此價格始終比其它牛隻貴。而「原產地較便宜、品質也比較好」的道理人人皆知，所以到黑門市場當然不能錯過在地產的和牛。





別處吃不到的「河豚」





河豚可說是最危險的美食，因為其劇毒，常常令人又愛又怕受傷害。只有黑門市場內純熟的師傅技巧可以讓人安心享用這個海鮮中的極品。所以到了黑門市場不妨大膽嘗試看看。









＊市場內也有小盤的河豚生魚片讓遊客嘗鮮。(圖片來源：JC)





與其說是市場，黑門市場更像是台灣的夜市，吃喝玩樂樣樣齊全。最大的不同就是貼心的高挑天花板，即使下雨也不怕，讓人彷彿忘了外面的世界，時間就這樣不知不覺的流逝在一間間小巧的店面中，欲罷不能。難怪黑門市場能夠牢牢的抓住旅人及饕客的心。



