「京阪神旅遊或自由行」一直是旅人關注日本行程的首選，隨著多家廉航直飛大阪後，大阪自由行更是熱門。要如何玩得盡興又省錢呢？善用「大阪週遊卡2日券」來一趟看得懂、行得通，吃飽飽、玩透徹的二日散策。









▲大阪水上巴士，旺季價格較貴；也會根據河流狀況而停航（圖片來源：鐵蓮花提供）





歷盡滄桑，保存完整的大阪天守閣





天守閣是日本傳統的精神堡壘，高聳的建築物是該城的最高權力象徵。目前在日本仍然保存了12座完整的天守閣，其中最廣為人知的就是大阪天守閣。她於1931年重建至今，期間也因二次大戰，美軍空襲而有部份受損，儘管如此，依然是外觀華麗，帶給人們震撼與感動。整個天守閣，其實是一座博物館，值得花時間細細品味及認識大阪城的相關重要文物。









▲遠眺大阪城的天守閣，是重建後的第三代天守閣（圖片來源：鐵蓮花提供）





巡遊港灣區，不同角度看大阪





高達112.5公尺的天保山大摩天輪曾是世界上最大的摩天輪，天氣晴朗時，從摩天輪上可以將生駒山脈、明石海峽大橋、六甲山和關西國際機場盡收眼底。此外，摩天輪還有一大特色，就是夜晚時分，用直徑100米的大摩天輪照明燈飾預報第二天的氣候，紅色表示晴天、綠色表示多雲、藍色表示雨天。









▲登上天保山摩天輪，是一種不同的視野享受！（圖片來源：鐵蓮花提供）





大阪港灣這一帶，除了搭摩天輪，還可逛海遊館、天保山購物中心、搭乘聖瑪麗亞號。『聖瑪麗亞號』這艘觀光船是仿哥倫布發現新大陸時的海船放大二倍進行製造的遊船，從天保山港灣村(Harbor Village)海遊館前出發，穿過港大橋，沿著大阪港周遊而行。無論是從天上看、還是搭船巡遊，可以盡情感受大阪港的水岸水景。





高空俯瞰大阪市區





地鐵梅田站下車，抬頭即可看到大阪的第二個摩天輪，這座摩天輪位於擁有170餘家時尚服飾店與美食的商業設施『HEP FIVE』內，遊客可以盡情享受15分鐘尊貴的空中漫步。紅色的鋼骨架構與天保山的視覺，是完全不同的感受，於夜晚攀登，璀璨夜景彷彿是一座不夜城。









▲HEP FIVE摩天輪的視覺享宴（圖片來源：鐵蓮花提供）





大阪的象徵，新世界區的通天閣





通天閣被稱為「浪速的埃菲爾鐵塔」，重建於第二次世界大戰後，64米的高度，也是當時東方各國建築物中最高的建築，因此也成為當時大阪的標誌。它在1943年突然遭受火災而被毀，後來為了給戰時的日本提供鋼鐵，就把殘存的通天閣拆除了。1956年，大阪人民克服了種種困難，將通天閣重新豎立起來，雖非大阪最熱鬧的景點，卻是有它的歷史價值。









▲大阪的象徵，通天閣（圖片來源：Drinker提供）





夜遊道頓堀，盡享歡愉





搭水上觀光船可以盡覽道頓堀川的兩岸風光，燈光裝飾的招牌、霓虹燈光和道頓堀川水面上的反射光交相輝映，把大阪城點綴得更加華麗漂亮。運河邊上的市區，也是大阪人最喜歡閒逛的地方。頓頓堀上的固力果霓虹廣告，是世界最有名戶外廣告板，2014年第6代的廣告板用14萬枚LED燈，背景可不斷轉動，非常吸引人。









▲常被雜誌拿來作代表大阪的照片（圖片來源：Drinker提供）





與夜空相連的頂樓空中庭園





新梅田藍天大廈的頂樓空中庭園展望台是由兩棟建築連結起來，搭乘像隧道般的電扶梯，可達360 度屋頂完全開放型的展望台。一到晚上慕名而來的遊客，為的就是在頂樓的星光步道浪漫拍照，並與星空做近距離的呼吸，感受不同的大阪夜晚氣氛。





美食推薦：





1.限量蛋包飯隱身於中之島倶楽部





中之島倶楽部位於中央公會堂的地下室，在地人最愛他的蛋包飯就在這裡，由於每日限量100份～200份供應，價格公道，所以向隅者眾。很嫩的蛋皮，再加上內餡是蕃茄醬炒飯，酸鹹暖燙，吃在嘴裡，香氣久久不散。









▲蛋包飯有分大、小份的選擇，光看這外表，就讓旅人食慾大增（圖片來源：Drinker提供）





2.補充體力的「難波美食小巷」





天保山購物中心裡的難波美食小巷是早期大阪平民區再現的美食街道，彙集了章魚丸子、大阪燒、烤魷魚等，都是有名的老店，選擇性的點心和小吃很多。





3.想要品味"The 大阪"，就要去吃串炸





通天閣附近的新世界區的街上，幾乎就是串炸的代表，創立於昭和4年「元祖串炸/燒」是一間老店，雖然只是分店，但是用餐時間的隊伍，總是排的很長。因薄薄麵粉衣的爽脆口感而深受歡迎，串炸食物如紅薑、茄子、雞軟骨、肉丸子等，應有盡有。關於使用沾醬的禮儀，日本人是沾一次，不再將炸物往醬汁中再沾一次，而是要用旁邊的高麗菜去沾醬，然後配著炸物吃，這是習慣也是衛生。









▲不吃串炸就不像去過大阪（圖片來源：Drinker提供）





4. 人潮滿滿的地下食堂街





新梅田藍天大廈的地下食堂街，乾淨整潔的廊道，不像地下街；炸串、大阪燒、炒麵等，在這裡都找得到。推薦「滝見小路」餐飲，一定要吃焼そば(炒麵)，店的門前有一隻狗公仔，很好認，店前總是大排長龍，沒有耐心的遊客就只好換別攤了。





旅遊費用參考：





二天大阪週遊卡，一張￥3,000；統計以上行程的費用，如果不用週遊卡，花費如下：天保山大摩天輪￥800、聖瑪麗亞號￥1,600、大阪水上巴士￥1,700、HEPFIVE摩天輪￥500、通天閣￥700、道頓堀水上觀光船￥700、空中庭園展望台￥700，共計￥6,700，現賺￥3,700。嚴格來說，是不止賺￥3,700，因為搭地鐵和巴士也都是用大阪卡。





就看旅友如何精心規畫二日動線，記得，去大阪一定要買週遊卡玩個透徹！