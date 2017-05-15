十九世紀華麗優雅的維多利亞風格無論在建築界或服裝界都從未被逐出流行圈，高貴奢華的風格成為權貴們展現「上流」的最佳選擇，女孩們實現公主夢的不二法門。蕾絲與蝴蝶結在人類社會中成為浪漫美麗的代名詞，當然這絕對是目前可考最早的發展源頭埃及所始料未及之事。顯然，人類的創意決定著物質的興衰，改變了物質中性的本質。





▲DOWN THE RABBIT HOLE《攝影：依察》





曼谷一處不起眼的巷中，一隻穿著馬甲的兔子正挑動著人類對未知的好奇心…悠閒的假日午後，來場奇幻下午茶肯定是每日坐在公司電腦前腦中快長出菌絲的白領不會拒絕的活動。





繁華的曼谷艾卡麥(Ekkamai)區中有那麼幾條小巷，不是太過於起眼，很適合躲藏，第十條巷的一棵大樹濃蔭旁，一隻穿著馬甲的兔子在乘涼。好奇的人們會因此而推開旁邊那扇門，門後，兔子周圍騰空的撲克牌們配合著黑白相間地磚讓整間散發著濃郁的維多利亞哥特氣息。紙牌蛋糕、玫瑰花棒棒糖發出陣陣挑逗的聲線讓人們無所適從。小小的咖啡館位子不多，大家各自挨著喜愛的小角落度過屬於自己的美好時光。





▲是夢境還是真實？《攝影：依察》





愛麗絲不只是愛麗絲





魔境夢遊的愛麗絲衣著身上大量運用了維多利亞風格，畢竟愛麗絲是個生長在十九世紀的英國小女孩。日不落帝國並非只有外在的絢麗輝煌，內在同樣是耀眼奪目。 擅長於數學、邏輯、遊戲和攝影的路易斯．卡羅(Lewis Carroll)所寫之愛麗絲夢遊仙境一直都被定位為兒童專屬的奇幻童話故事，跳tone怪誕的荒謬情節驅使著孩子們的好奇心不斷向前翻頁，在成人的世界中，愛麗絲遭遇的荒誕不過就只是毫無邏輯的荒誕，這個超出理解範圍的非現實因此而被自認為已成人的成人們擱置在書櫃腳供蜘蛛結網。然而卡羅筆下的夢境就確確實實只是一場單純夢還是隱藏著哲學思維的邏輯夢？





▲門後的華麗哲學《攝影：依察》





原罪還是覺醒？





好萊塢鬼才提姆．波頓(Tim Burton)在二十一世紀繼續寫著長大後又重新墜落兔子洞的愛麗絲。愛麗絲開頭一句「誰能決定什麼才是正確」的言論延續著原著的哲學思維脈絡，在上帝眼中背負「原罪」的人類帶著好奇心繼續在這個世界跌跌撞撞，然而，當尚未吞食辨識善惡果的夏娃姑娘流連徘徊在上帝與蛇間的話語時，似乎早已用了哲學家狄奧多羅斯．克羅諾斯(Diodorus Cronus)拿來進行邏輯詮釋的條件句作為思考基礎，沒有哲學背景的夏娃不會察覺推論的有效無效，但人類的哲學思考似乎從還沒吃果子前就已展開。





▲DRINK ME《攝影：依察》





為了鑽出謎樣房間中的鼠洞小門，愛麗絲在「喝我」與「吃我」之間進行著她的假設推理。愛麗絲的推論，客官們在Perhaps Rabbits的夢境中不妨試試。人類的好奇心從何而來，或許難以找到答案，所存在的好奇心確是事實。因此開在巷中的Perhaps Rabbits未曾冷清。