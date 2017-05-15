綜藝天王豬哥亮因大腸癌，15日凌晨病逝台大醫院，與豬哥亮擁有20多年交情、南投市慈善宮住持黃李濟聞訊難過落淚，她說早知道豬哥亮復出後就一身都是病，因此她每年都幫他安「延壽斗」，都安在九天聖玉帝身邊，早晚幫他祈求，在豬哥亮最後的一段時日裡，黃李濟曾打給他問有沒有好點，當時豬哥亮回她：「哎喲師姐！我是『天公子』啦！好很多了」，沒想到仍難抵病魔。

根據《今周刊》報導，黃李濟在豬哥亮最後這段時間曾想去探望，但豬哥亮老婆說：「阿亮這個人你也知道，他不喜歡人家看到他瘦削恐怖的樣子」，所以黃李濟也沒見到豬哥亮最後一面。

但黃李濟曾與豬哥亮通過電話，豬哥亮還想起很久以前到台中時，與她去吃的豬腳麵線，豬哥亮雖臥病在床，但仍在電話那頭對黃李濟說：「師姊我想妳，就是妳如果能來看我，去買阿水獅豬腳麵線給我吃」。

黃李濟表示，早知道豬哥亮復出後就一身是病，但九天聖玉帝要他重出江湖第一件要做的事，就是先還外面的債務 ，絕對不能放入口袋，第二件事情就是要關心家裡兒媳婦老婆，他全部都有做到。

黃李濟說，後來豬哥亮將債務還完，但他仍接戲拍戲，就是為了買房子留給老婆，「抱病接了戲，是為了家人」，其實接拍遺作《大釣哥》時，豬哥亮原本想進行化療，但為了拍戲，擔心化療之後，沒了招牌馬桶蓋髮型，因此仍抱病拍戲。

黃李濟感慨表示，豬哥亮每一年媽祖和王爺誕辰都會回慈善宮，安排歌仔戲回饋地方信眾，他是個重感情的人，希望他能安心放下一切，和觀音菩薩到西方極樂世界。