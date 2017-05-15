▲馬俊麟和老婆梁敏婷去年登記結婚，昨（14）日補請婚宴。（圖／StarCloud千云行銷，2017.05.15）

微笑王子馬俊麟在《我的老師叫小賀》中，與白家綺飾演的柯凱蜜有了新進展。現實生活中，馬俊麟的生活一樣甜滋滋，昨（14）晚他和老婆梁敏婷補辦婚宴，還自彈自唱定情曲當起婚禮歌手，被馬力歐笑說「很省錢」。

馬俊麟的婚禮眾星雲集，同劇組的馬力歐、王樂妍、華千涵、錢君仲等人都親自到場送上祝福。歌唱比賽出道的馬俊麟當起婚禮歌手，自彈自唱定情曲獻給老婆，歌唱實力絲毫未減，宛如個人小型演唱會。上個月剛結婚的馬利歐笑說，「我的婚禮自己當主持人，他的婚禮他自己當婚禮歌手，我們都滿省錢的。」兩人還互虧是要搞砸彼此的婚禮才出席的，展現出好交情。

▲馬俊麟結婚現場眾星雲集。（圖／StarCloud千云行銷，2017.05.15）