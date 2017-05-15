一帶一路論壇 陸依例嚴控維權異議者中央社 (2017-05-15 20:45)
（中央社台北15日電）中國大陸主辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」今天閉幕。有批評者指出，中共當局對外大力宣揚包容合作，但對內則缺少包容，仍在嚴酷打壓不同意見。
美國之音（VOA）15日報導，一帶一路高峰論壇昨天在高度戒備下開幕。當天凌晨，北韓發射了一枚彈道飛彈，增添了不和諧氣氛。另外，中國警方對異議人士和訪民採取嚴密防範監控措施。
中國大陸國家主席習近平在論壇開幕式上發表主旨講話時表示，中國願與世界各國分享發展經驗，但不會干涉他國內政，不會輸出社會制度和發展模式，更不會強加於人。
但在論壇開幕前，中國大陸官方眼中的一些敏感人物受到特別監控。
報導指出，709案（指2015年7月上旬上百名中國律師、維權人士、上訪民眾及其親屬遭到公安當局大規模逮捕、傳喚、刑事拘留）維權律師江天勇的父親和妹妹11日在北京西站被國保攔截，送進河南截防者常駐的一家商務旅館看押，第2天被送回河南老家。
資深記者高瑜被帶往郊外某地旅遊；異議人士查建國住處外面增派看守，實行24小時三班制，上街買菜必須有看守人員跟隨，去外地要獲得批准。
中國大陸維權圈一份貼文提到，上海維權人士周坤、施文芳、劉小玉日前到朝陽區參觀鳥巢和水立方，途經國家會議中心就被警察強制扣押。1060515
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