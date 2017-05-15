蒲亭撇勒索攻擊與俄關聯 籲開緊急會議中央社 (2017-05-15 20:38)
（中央社北京15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄國與這次全球大型網路攻擊毫無關係，並要求召開緊急會議，對這些駭客展開反擊。
法新社報導，逾150國數以十萬計的電腦遭勒索病毒攻擊，被形容為這類攻擊中歷來最大型的1次事件。
這次攻擊從12日開始，利用微軟（Microsoft）電腦舊版作業系統已知的弱點，侵襲銀行、醫院及政府單位，還有其他各式各樣的目標。
蒲亭表示：「至於這些威脅的來源，微軟高層直接挑明，他們說病毒來源是美國的特殊機構。」
蒲亭指的是微軟法務長史密斯（Brad Smith）週末在部落格上張貼的文章，宣稱是美國國家安全局（National Security Agency）研發被用於這次攻擊的程式碼。
蒲亭在北京國際峰會的場邊表示：「此事跟俄羅斯毫無瓜葛。」
美國曾在過去數次網路攻擊中，指控是由俄羅斯所為。（譯者：中央社廖禹揚）1060515
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