中華職棒／王柏融努力證明 自己是最強打者NOWnews今日新聞 (2017-05-15 20:15)
今年球季結束後，Lamigo桃猿王柏融是否有機會旅外？是球迷熱議的話題，而王柏融上周手中的球棒沒有閒著，5戰打擊率5成50，轟出3支全壘打、6打點，他正努力證明，自己是中職最強的打者。
根據日媒的報導，日職至少有5支球隊有意吸收王柏融，王柏融也首次表態，希望球季結束之後就能有旅外的機會。且不管年底王柏融是否真有機會旅外，現階段的他，就是要力求表現，證明自己的實力。
王柏融今年開季度過短暫的低潮，之後，安打不斷出現，打擊率直線上升，上周他5戰20打數擊出11支安打，單周打擊率高達5成50，讓他本季打擊率已上升到驚人的4成31，是現在打擊榜上唯一的「四割男」，轟出3支全壘打，本季8轟，排行榜上與中信兄弟林智勝並列第四，31打點則是排名第二。
王柏融目前59支安打，也是排行榜第一名，獅隊陳傑憲56安排名第二，蔣智賢53安排第三，另外王柏融8次盜壘成功，也是盜壘榜第一名。
王柏融在各項打擊的排行榜都名列前茅，僅在全壘打及打點兩項沒有排名第一，目前中信兄弟蔣智賢12轟、40打點都是排行榜第一名，中信兄弟另兩名年輕好手陳子豪及曾陶鎔分別以10轟、9轟排名第二、三名。
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