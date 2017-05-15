文／MOOK景點家整理報導



因深受日本文化影響，抹茶系列商品一向到台灣消費者喜愛，創立於西元1860 年並擁有日本百年歷史的宇治抹茶牌「辻 (ㄕˊ)利」，此次與「桂冠」進行跨國際的合作，創立於1970 年的桂冠幾乎等同於台灣湯圓代名詞，同樣講究傳統製法與高品質食材雙品牌，為台灣消費者帶來抹茶與湯圓的創新吃法。



5月20日起吃得到辻利抹茶與桂冠湯圓合作的甜點。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

針對這次的合作，桂冠湯圓王正明總經理也表示，除了冬至吃湯圓很幸福，夏天吃冰冰涼涼的湯圓搭配辻利抹茶也是消暑良方。5月20日起辻利茶舗起於門市推出三款新品，使用包餡的桂冠芝麻/花生小湯圓搭配人氣抹茶商品，有飲品、冰甜點等，一次滿足抹茶控們的慾望。辻利茶舗首推夏日熱銷飲品「桂冠湯圓冰沙」，以抹茶為基底搭配皮Q餡濃的桂冠芝麻，如此獨特風味讓人忍不住一口接一口。

辻利茶舗社長內田先生與桂冠湯圓總經理王正明先生為雙品牌合作留下紀念合影。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

另一款甜品「桂冠抹茶善哉」則是將講究傳統製法的抹茶與湯圓緊密結合，要讓消費者享受純粹無添加健康本質沁涼一夏。而信義微風店也獨家推出集大成的「辻分圓滿套餐」，獨家推出集大成的「辻分圓滿套餐」， 讓每位消費者細心品味辻利抹茶與桂冠湯圓最佳組合，享受奢華的午後饗宴。

辻利圓滿套餐在味覺與視覺上都令人感到幸福。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

桂冠湯圓辻利冰沙 (M)130元

夏日熱銷飲品，當口感綿密的抹茶冰沙遇上皮 Q餡香的桂冠湯圓，一同 品嘗加倍滿足。

※統一時代店僅販售此品項。

桂冠湯圓辻利冰沙帶來夏日消暑的清涼氣息。(圖片提供／辻利抹茶)

桂冠湯圓抹茶善哉 150元講究傳統製法的食材結合創新口感與風味，享受純粹無添加的健康本質，初夏沁涼首選。※抹茶冰淇淋成分內容：鮮奶 、砂糖 、 鮮奶油 、葡萄糖 、海藻糖 、辻利 抹 茶粉、關華豆膠。辻利圓滿套餐 320元飲品 :御抹茶 /煎茶 /焙茶 /玄米茶擇一 玄米茶擇一品味辻利抹茶與桂冠湯圓這最佳組合，享受奢華的午後饗宴。※信義微風店獨家。

【Info】

TSUJIRI辻利茶舗台北信義微風店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號4樓

電話：02-27226786

TSUJIRI辻利茶舗統一時代百貨台北店地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2電話：02- 27238458TSUJIRI辻利茶舗忠孝SOGO店地址：忠孝東路四段45號B1電話：02-27216863站中間拍就對了！IG秒讚十大必收 》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15315