藏壽司全台第二家 土藏造型街邊店吸睛MOOK景點家 (2017-05-15 18:20)
文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片提供／藏壽司
藏壽司繼2017年1月首度嘗試在台推出第一家日式「土藏」造型街邊店之後，鑒於市場反應熱烈，5月會於台中以相同規格推出全台第二家。5月23日開幕的藏壽司台中中清路店，秉持藏壽司一貫的堅持，以安心美味的料理以及具有期待感和喜悅的用餐空間，提供給台灣消費者豐富的用餐體驗。為了讓更多消費者可以享受到藏壽司的服務，2017年藏壽司會持續展店，目標於2017年底全台店鋪達到10家。
藏壽司台中中清路店，吸睛造型與寬敞停車空間受到中台灣消費者青睞
強力吸睛土藏造型藏壽司街邊店 5月進駐台中中清路商圈
「土藏」造型街邊店，在台首次推出時，立即以獨特的外觀造型獲得消費者青睞，開幕以來排隊人潮更勝以往。為了回應消費者的支持，藏壽司上半年度再次於台中中清路商圈推出造價是一般店鋪的1.5倍「土藏」造型街邊店，除了具設計感的用餐環境，寬敞的停車空間也正好迎合中台灣民眾的消費習慣。傳統日式建築的店鋪設計帶給台灣消費者喜悅與期待感，也增添用餐過程中的體驗，和藏壽司嚴格把關的美味料理一同發揮相乘效果。
藏壽司台中中清路店，除了具設計感的用餐環境，寬敞的停車空間也正好迎合中台灣民眾的消費習慣
藏壽司秉持日本第一顧客滿意度持續展店 2017年目標達到10家店
今年目標在台達到10家的藏壽司，未來仍會秉持傳承至日本總部的經營理念，對於料理的美味、服務品質、店鋪裝潢等各項細節均嚴格把關。運用顧客意見即時處理機制，店鋪營運狀況抽查制度，讓每一家店都維持同樣的高水準，以回應台灣消費者對於藏壽司的支持。
藏壽司台中中清路店，仍會秉持傳承至日本總部的經營理念，對於料理的美味、服務品質、店鋪裝潢等各項細節均嚴格把關
【Info】
藏壽司 台中中清路店
地址：台中市北屯區中清路二段777號
營業時間：5月23日正式開幕後，平日11:00 - 22:00、例假日10:30 - 22:00
座位數：199席
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15304
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