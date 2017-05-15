（中央社台北15日電）中國大陸湖北省一名母親不放棄她的腦性麻痺兒子，不僅堅持生下這個先天缺陷的孩子，更辛苦教養29年。如今，這個兒子丁丁不僅從北京大學畢業，更飄洋過海進入美國哈佛大學就讀。



這名母親說：「教養兒子最重要的是尊重孩子和家長的自我成長」。



新華網今天報導，29年前，年僅25歲的孕婦鄒翃燕，腹中的胎兒在子宮內窒息。當時醫生說：「這個孩子沒有搶救價值了，將來非傻即癱，放棄了吧！」



鄒翃燕的丈夫也理性地建議不要這個孩子，以免被拖累一輩子；但是鄒翃燕還是堅持生下丁丁這位重度腦性麻痺的兒子，即使當一名單親媽媽也在所不惜。



鄒翃燕決定與丈夫離婚，扛起一家的擔子。由於丁丁小腦運動神經受損，1歲了手還不會捏握，2歲才會站立，3歲才會走路，6歲才會跳，鄒翃燕比其他母親要花好幾倍的努力。



為了給兒子一個安然的未來，她幾乎拼全力，白天上班，晚上帶丁丁看病，風雨無阻；並把自己訓練成按摩師，一有時間就給兒子按摩；午間休息也要跑回家陪兒子玩撕紙遊戲，開發智力。



有一次下大雪，鄒翃燕騎自行車帶著丁丁去復健，路上溼答答的，自行車倒了陷進泥坑裡，母子兩人都成了泥人。到了醫院，以為他們不會來了的醫生大吃一驚，鄒翃燕說：「兒子的病情耽誤不得」，醫生感動得熱淚盈眶。



為了使兒子與一般人一樣，鄒翃燕堅持兒子要學會拿筷子，光是學拿筷子，兒子就學了1年。



但從1歲起，鄒翃燕每天堅持帶丁丁讀書，不到2歲，丁丁就認識了100多個漢字。



兒子上學後，鄒翃燕卻從不輔導孩子功課，也從不逼孩子補習。她告訴兒子：「別問我，你媽是文盲」，要兒子自己去查資料，先靠自己努力，再求助人。



在母親精心陪伴下，2011年丁丁從北京大學環境科學與工程學院畢業，同年進入北京大學國際法學院就讀。2016年3月，已經工作2年的丁丁，被哈佛大學法學院錄取。



丁丁說，「我從來沒敢想過申請哈佛，是媽媽不停地鼓勵我讓我試試。我每次遲疑不前時，媽媽都會伸出有力的雙手，護我前行」。



談到養育兒子的經驗，鄒翃燕覺得最重要是尊重孩子和家長的自我成長。



在兒子面對重大人生抉擇時，鄒翃燕都把兒子當成平等的「談判對手」，仔細和兒子對談，思考利弊得失，讓兒子做出最合適的抉擇。1060515