民宿內有許多風獅爺造型的小物，風獅爺造型的象棋沒看過了吧！（攝影／黃郁仁）

來到金門，如果只投宿在一般的旅館，那是來到金門最可惜的一件事。

漫步在水頭聚落有一種特別的時空感，會讓人分不清楚現在在哪個年代與時空裡，水頭的閩式建築跨越了三百年，經過國家公園翻修維護後，雖是新舊錯落，但卻看不出來新舊之分，整區的聚落保留的相當完整，其中更有許多古厝經過翻修以後，成為新興的民宿群。

老厝中品茗，是來金門一定要嘗試看看的體驗（攝影／黃郁仁）

金門地方雖然不大，但每個民宿群都擁有各自鮮明的特色，而且民宿主人們的熱情絲毫不輸給頭上的烈日，不管選擇了哪一間古厝下榻，都是獨一無二，不會後悔的好選擇。



古色古香民宿在住宿環境上也非常用心，不用擔心因為老厝而有使用上的不方便（攝影／黃郁仁）

民宿衛浴設備（攝影／黃郁仁）

水頭區的28號「談古說金」是金門最出名的古厝民宿之一，興建於清朝乾隆年間的古厝，距今已有三百多年的悠久歷史，傳統的閩南三落式建築，以石牆基、木屋架、磚牆、閩南瓦、木門窗、直櫺石窗等古色古香的傳統建材構成。牆壁上低調華麗的壁飾花紋可見舊時的富貴風華。經過金門國家公園修繕後，除去舊屋的晦暗、斑駁，保留樸直古味和年代風華，難得保留完整古厝聚落的好地方，也曾讓偶像劇「戀夏38℃」在這邊取景拍攝。

「談古說金古厝民宿」備有兩館古厝建築，一棟是「前水頭28號－水舞茶薰」，屬於三落大厝，另一棟「前水頭29號－喜禪敘茶」，兩館古厝正好一個在前，一個在後，相鄰而居。民宿提供了可容納二至八人的客房空間。套房型式保留了住客們的隱私性和獨享性。古厝挑高的屋頂被分出一個閣樓，適合一家人或三五好友一起入住。此外，女主人韋姐的熱情與待客之道有口皆碑，每天晚上房客們都會聚在庭院中，一邊閒話家常，一邊品嚐韋姐現泡的台灣好茶、現切的新鮮水果、金門點心、知名滷味，甚至還有金門最出名的高粱酒，吃吃喝喝聊聊天，不知不覺就到了深夜。



風獅爺造型的象棋，別有一番風味（攝影／黃郁仁）

經過一夜好眠，隔天一早韋姊更會準備豐盛的在地早餐，知名的廣東粥、好記油條、新樂記包子，談古說金用心的對待每一位上門的客人，把金門的好滋味通通送到餐桌面前。

牆上精美的風獅爺壁飾引人注目，其實這是談古說金用心設計的名片（圖片提供／盧穎）

金門的古厝聚落迷人，熱情的待客之道更是讓人印象深刻。

投宿一晚起來頗有不知今朝是何夕的時光穿梭感，在這裡，一切都回到了那個我們錯過的美好古樸社會。



每間都有公主般的床帳，睡起來格外有情趣（攝影／黃郁仁）

談古說金民宿



地址：金門縣金城鎮前水頭28、29號（共有兩棟）

電話：(08)237-3788

官方網站－談古說今民宿