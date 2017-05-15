來去金門住一晚 「談古說金」古厝民宿古意濃人情味更濃欣傳媒 (2017-05-15 11:00)
來到金門，如果只投宿在一般的旅館，那是來到金門最可惜的一件事。
漫步在水頭聚落有一種特別的時空感，會讓人分不清楚現在在哪個年代與時空裡，水頭的閩式建築跨越了三百年，經過國家公園翻修維護後，雖是新舊錯落，但卻看不出來新舊之分，整區的聚落保留的相當完整，其中更有許多古厝經過翻修以後，成為新興的民宿群。
金門地方雖然不大，但每個民宿群都擁有各自鮮明的特色，而且民宿主人們的熱情絲毫不輸給頭上的烈日，不管選擇了哪一間古厝下榻，都是獨一無二，不會後悔的好選擇。
水頭區的28號「談古說金」是金門最出名的古厝民宿之一，興建於清朝乾隆年間的古厝，距今已有三百多年的悠久歷史，傳統的閩南三落式建築，以石牆基、木屋架、磚牆、閩南瓦、木門窗、直櫺石窗等古色古香的傳統建材構成。牆壁上低調華麗的壁飾花紋可見舊時的富貴風華。經過金門國家公園修繕後，除去舊屋的晦暗、斑駁，保留樸直古味和年代風華，難得保留完整古厝聚落的好地方，也曾讓偶像劇「戀夏38℃」在這邊取景拍攝。
「談古說金古厝民宿」備有兩館古厝建築，一棟是「前水頭28號－水舞茶薰」，屬於三落大厝，另一棟「前水頭29號－喜禪敘茶」，兩館古厝正好一個在前，一個在後，相鄰而居。民宿提供了可容納二至八人的客房空間。套房型式保留了住客們的隱私性和獨享性。古厝挑高的屋頂被分出一個閣樓，適合一家人或三五好友一起入住。此外，女主人韋姐的熱情與待客之道有口皆碑，每天晚上房客們都會聚在庭院中，一邊閒話家常，一邊品嚐韋姐現泡的台灣好茶、現切的新鮮水果、金門點心、知名滷味，甚至還有金門最出名的高粱酒，吃吃喝喝聊聊天，不知不覺就到了深夜。
經過一夜好眠，隔天一早韋姊更會準備豐盛的在地早餐，知名的廣東粥、好記油條、新樂記包子，談古說金用心的對待每一位上門的客人，把金門的好滋味通通送到餐桌面前。
金門的古厝聚落迷人，熱情的待客之道更是讓人印象深刻。
投宿一晚起來頗有不知今朝是何夕的時光穿梭感，在這裡，一切都回到了那個我們錯過的美好古樸社會。
談古說金民宿
地址：金門縣金城鎮前水頭28、29號（共有兩棟）
電話：(08)237-3788
官方網站－談古說今民宿
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