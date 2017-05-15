過去以高雄澄清湖球場為主場的義大犀牛隊，在去年奪下總冠軍後轉換經營權，由富邦集團在11月接手變更隊名為富邦悍將。本賽季悍將將首度開拔至澄清湖進行主場賽事，5/17(三)、 5/18(四)歡迎南台灣鄉親一起迎接悍將球員。



富邦悍將將在17日、18日進行感恩簽名會，球迷朋友只要配戴悍將相關商品進場(加油棒、球帽、衣服、徽章等)，即可於商品部Fans Club申辦處旁兌換號碼牌，每日將有30位球迷(其中包含10位會員保障名額)可以參加「我悍高雄球星簽名會」。



17日將由隊長高國輝帶領投、打雙雄黃亦志及林益全一起參與「我悍高雄球星簽名會」；18日則由副隊長蔡明晋率領林哲瑄、陳凱倫和球迷相見歡，答謝球迷朋友一直以來的支持。



除了球星簽名會之外，17日當天將由三位前Rhino Angels、現任Fubon Angels成員：卡卡、橘子與Grace擔起開球任務，她們要延續去年幫犀牛隊應援登頂的氣勢，今年盼能再跟悍將們享受總冠軍喜悅。



富邦也邀請過去義大犀牛的吉祥物「唐基」到場助陣，並且在開球儀式擔任主審，儀式結束後，唐基將與富邦悍將吉祥物Frankie，一同在一壘側舞台區，和球迷朋友一起應援。



18日則邀請前義大犀牛董事長楊森隆擔任開球嘉賓。去年總冠軍賽第三戰，楊森隆先生邀請富邦育樂總經理蔡承儒開球，而在富邦接手後，悍將首度來到澄清湖球場，蔡承儒領隊也特別力邀楊森隆先生為富邦悍將開出好球。



富邦悍將下半季30場主場賽事，有18場安排在澄清湖球場，也期待透過17日、18日「我悍高雄」兩天活動為下半季暖場，希望藉此號召南台灣的球迷朋友多多進場為悍將加油。