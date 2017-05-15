金控盃／宜蘭縣海灌7分逆轉秀 桃園市打線甦醒扣倒嘉縣NOWnews今日新聞 (2017-05-15 19:46)
106華南金控盃少棒賽15日進行第2天賽事，前一戰以1分飲恨的桃園市，睡了一晚好覺後，打擊甦醒，以10比0提前「扣倒」嘉義縣。
桃園市首局由許宇庭獲得保送再盜上二壘，黃楷鈞適時安打攻下第1分，之後3局下火力加溫，高國聖、巫承栩、許宇庭連續安打，黃楷鈞高飛犧牲打帶1打點，游騰誌也敲出2分打點二壘安打，單局灌進5分奠定勝基。
桃園市第二任投手朱宸毅3局上登板，有了隊友火力相挺，也吃下定心丸，投到4局結束都沒有掉分，桃園市4局下再度展現猛攻，許宇庭清壘安打殆進3分，代打張家豪強迫取分送回1分，也將比數拉開至10分差。
桃園市總教練李國強說，「昨天輸球是因第1場比賽老是放不開，投手群表現不錯，兩場失1分，蠻為之一亮的，打擊就是這場也有發揮出來。」
另一場宜蘭縣在華南金控盃預賽第2戰，原以5分落後花蓮縣，關鍵4局灌進7分扭轉戰局，最終以11比5獲勝，取得2連勝。
宜蘭縣3局上追回1分，4局上演出大反攻，趁著花蓮縣投手保送擠成滿壘，許子謙適時安打帶2打點，簡煜恩再敲回2分，俞柏睿也補上安打，再由許嘉聖二壘安打一棒送回本壘，單局灌進7分，反以8比5領先，6局上再添3分保險分穩穩拿勝。
宜蘭縣總教練黃郁翔說，「還好有把握住這局的機會，我一直提醒他們不要放棄，攻勢有了串聯。」兩年前宜蘭縣在選拔賽奪冠，當時也常逆轉獲勝，黃郁翔希望這批球員也能延續學長的拚勁與精神，關關難過關關過。
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