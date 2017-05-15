「106年華南金控盃全國少棒錦標賽」於5月14日至21日假臺南善化及歸仁棒球場熱情開打，本次比賽於冠軍戰中獲勝的隊伍，將獲得國家組訓權，參加「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽」。

少棒國手選拔賽將於世界少棒主辦城市臺南市開打，今天（5/15）特地在臺南市政府舉辦記者會，由臺南市長賴清德、中華棒協副理事長林華韋、華南金控總經理張雲鵬一起歡迎來自全國各縣市的球員，並邀請到「2015年第三屆WBSC世界盃少棒錦標賽」得獎球員-李灝宇 為少棒選手們加油。

「106年華南金控盃全國少棒錦標賽」的冠軍隊伍將獲得國家代表隊組訓權，參加「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽」，今於記者會上，由臺南市市長賴清德、中華棒協副理事長林華韋，與華南金控總經理張雲鵬，和所有參賽縣市隊伍的選手們一起寫上夢想祈福卡，搭載著「夢想起飛」大氣球升空，揭開「106年華南金控盃全國少棒錦標賽」的序幕。

華南金控長期關懷並捐贈基層棒球學校與選手，今日記者會上特別舉辦「夢想心願牆」小活動，現場幫每位參賽選手拍照、並請小選手們寫下自己的夢想，貼在夢想心願牆上，讓夢想起飛、留下寶貴的回憶。

棒球一直是華南金控最關注、且投入最多心力的運動項目。自民國96年起，華南金控與中華棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，足跡遍布全台各地，讓熱愛棒球的小朋友們能勇敢追逐夢想、快樂打棒球。民國101年起，華南金控冠名贊助全國青少棒錦標賽，提供青少棒球員繼續追夢的舞台。今年開始，更同時肩負起冠名贊助全國少棒錦標賽的重任，華南金控表示，希望讓每一位愛打棒球的臺灣囝仔在追尋棒球夢的路上，都有華南金控一路支持陪伴。

「106年華南金控盃全國少棒錦標賽」冠軍賽將於5/21（日）下午2：30於臺南善化棒球場登場，凡於冠軍賽進場看球的民眾，都有機會抽中機票等好禮帶回家，詳細活動內容請詳見「一球圓一夢」粉絲團。如果無法到場觀賽的球迷們，也可以在決賽期間收看同步轉播-緯來電視網、中華電信MOD、中華影視、Hami TV，一起為少棒選手們加油。