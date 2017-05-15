（中央社記者尹俊傑北京15日電）中國大陸發起的「一帶一路」高峰論壇今天落幕，北京高調宣傳「朋友圈」的擴大。但華府派出的代表層級低，表現格外低調，反映美國對「一帶一路」不但意興闌珊，且懷抱戒心。



首屆「一帶一路國際合作高峰論壇」號稱逾130個國家代表參與，連不在絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路沿線的智利、阿根廷總統也與會。「一帶一路」獲拉丁美洲國家響應，恐怕是許多人始料未及的。



但與其說這場論壇是各方「開藥方」，替全球經濟成長添柴加火、解決各地開發與貧富不均的問題，還不如說是展示各國與北京外交關係親疏的一道櫥窗。



從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）先後在論壇開幕式致詞，大合照站在習近平身邊，就可看出兩國和北京「麻吉」的程度，也顯示橫跨歐亞的俄、土在「一帶一路」中的樞紐地位。



更引人側目的是，這次論壇期間，西班牙、義大利、希臘總理都到了北京，顯見這3個曾因債務危機被戲稱為「歐豬」的國家，正打著與「一帶一路」戰略接軌、刺激本國經濟的盤算。



至於其餘領袖層級出席的與會國，大多是中東歐、中亞和東南亞的「一帶一路」沿線國家。美國和日本、澳洲、加拿大等美系盟友，不是與會代表層級較低，就是態度低調，在論壇中主動或被動地缺乏存在感。



特別是美國，擔任團長的白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）直到論壇登場前夕，才隨美中貿易談判「百日計畫」早期收獲清單確定出席。



不過，不知是安排不及還代表層級過低，博明不僅未在論壇開幕式或高級別全體會議發言，也未出席今天上午的圓桌峰會。就連與會代表14日大合照，博明也站在第4排，離首排中央的東道主習近平極遠。



據路透社報導，博明在論壇上說，美國歡迎中國在「一帶一路」倡議下促進基礎設施聯通的努力，美國企業可提供超值服務。



由此發言觀察，在「一帶一路」始終難以淡化地緣政治色彩的情況下，華府僅樂見北京透過「一帶一路」促進沿線國家基礎建設，而且美國政府暫不願參與這項倡議。



實情有可能是，美國總統川普政府為爭取經貿利益，讓旨在縮小美中貿易逆差的「百日計畫」談判進展更順利，在4月「川習會」習近平邀美國參與「一帶一路」後，派博明出席賣面子給北京。實際上，對這項挑戰美國國際影響力的倡議，可是懷抱警惕之心。



美國前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）毫不諱言，美國肯定是全球最懷疑「一帶一路」的國家之一。北京必須加強展現「一帶一路」的開放性與透明度，全世界與美國企業才會更接受這項倡議。



為何北京即使「開放包容」與「共商、共建、共享」的口號喊得震天價響，美國仍對「一帶一路」如此冷感？



首先，顯露保護主義思維的川普主張「美國優先」，推動製造業回流，為美國帶來更多就業機會。內縮中的美國與開放擴張的「一帶一路」格格不入，川普無意也無暇顧及開發落後的地區。



此外，中國人民大學國際關係學院教授王義桅分析，面對潛在地緣政治衝突，美國正以戰略引誘手段，阻止中國大陸在海上擴張。



他說，中國大陸無意和美國從事地緣政治博弈。美國需要改變心態，不要認為「一帶一路」是中國大陸主導就不參加。若有「一帶一路2.0版本」，中美共同倡議全球互聯互通，雙方可大量合作。



習近平14日在「一帶一路」論壇開幕演講中，重申這項倡議「不是另起爐灶、推倒重來」，「不會重複地緣博弈的老套路」。在今天下午的閉幕詞中，習近平又強調這項倡議「不以意識型態畫線，不搞政治議程」。



這一連串表態，似乎就是說給美國和懷疑「一帶一路」有地緣政治意圖的人聽。



但綜觀這次論壇，冠上「美國總統特別助理」頭銜的博明表現格外低調，甚至有如隱形人。北京似乎也無意給美國太大舞台，而是把亮相空間保留給力挺「一帶一路」、且由政府領袖級別出席的友好國家。



隨著曲終人散、與會嘉賓飛離北京，「一帶一路」建設銀彈在習近平宣布加碼後更充足了。但這項倡議的「朋友圈」是否擴及原本持懷疑態度的與會國、美國是否真如陸方官員所言「認識到中國『一帶一路』倡議的重要性」，美方的低調，恐怕就是答案。1060515