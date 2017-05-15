女壘聯賽 曾仁和姊曾琪加入第5隊中央社 (2017-05-15 19:50)
企業女子壘球聯賽27日開打，今年擴大規模增加第5隊「新世紀黃蜂」，旅美棒球投手曾仁和的姊姊曾琪（左）是頭號球星。（大會提供）中央社記者林宏翰傳真 106年5月15日
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