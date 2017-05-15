（中央社海牙15日綜合外電報導）歐洲警政署（Europol）表示，歐洲政府機構和企業在本週上班頭一天似乎避免了週末癱瘓全球的勒索病毒攻擊進一步肆虐。



歐洲警政署資深發言人歐爾斯（Jan Op Gen Oorth）告訴法新社：「受害者數量似乎沒有攀升，目前為止，歐洲的情況穩定，這是一大成功。」



「似乎有不少網路安全傢伙趕在週末做該做的事，更新了安全軟體。」



歐洲警政署表示，週末全球超過20萬台電腦遭勒索病毒感染，並稱此為「前所未見的攻擊」。



這波利用舊版微軟作業系統安全漏洞發動的網路攻擊，從12日開始傳出災情，銀行、醫院和政府機構都受害。



這個首次發現，稱為「WannaCry」的惡意軟體擴散快速，結合了電腦蠕蟲和勒索程式，可以從被感染的單一電腦，潛入整個網路。發動攻擊後，會留下訊息要求使用者支付價值300美元（約新台幣9100元）的比特幣贖金，解鎖電腦系統。1060515