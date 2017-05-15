勒索病毒3中毒情境 資安所見招拆招中央社 (2017-05-15 19:27)
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）勒索病毒WannaCry肆虐全球，如果電腦已遭勒索病毒攻擊怎辦？資策會資安所提供中毒後3種不同情境的處理方式，提供使用者按部就班處理，無須驚慌。
對於大部分沒有中毒的使用者，資策會資安所提供3招讓用戶自保防範，包括定期備份和經常更新；若真中毒，避免硬碰硬啟動防毒軟體掃毒。
若遭WannaCry攻擊怎麼辦？資安所提出3招建議，針對不同情境因應。
一、剛跳出中毒畫面，資料逐漸被加密。
資安所建議，立即切斷網路並強制關機，以免災情擴大，並將電腦交由專業的人來處理。
二、檔案已全數被加密完成。
資安所建議，可考慮嘗試目前部分防毒軟體公司所釋出的解密工具，千萬不要開啟防毒軟體硬碰硬，以免檔案即便解密也無法再開啟，且也有可能因此無法開啟付贖金的勒索視窗或下載解密程式。
三、解密失敗。
若採用上述方式解密仍失敗，資安所建議，請務必將硬碟留下，或直接找顆硬碟對拷。
資安所指出，目前很多案例顯示，無論是破解得來、或是付贖金得來的解密程式，都必須要檔案在原處才可復原，因此建議不要搬移硬碟。
勒索病毒WannaCry近日在全球150多個國家爆發，相關病毒已經鎖住10多萬台電腦，要求支付300至600美元（約新台幣9057元至1萬8113元），才能取回資料。
國際網路駭客經由勒索軟體主動攻擊，現在傳出WannaCry出現變種WannaCry 2.0，傳播速度可能會更快。
資策會資安所呼籲民眾，平時務必提高警覺、定期更新、進行資料備份，若真的遭受攻擊，切忌開啟防毒軟體硬碰硬，尋求專業人士處理，才是正確的因應方法。
為避免爆發大量中毒事件，資策會資安所呼籲，務必確實進行作業系統更新，並提醒Windows 7以上用戶，隨時更新作業系統和軟體，透過「隨時保持最新安全的更新」，降低病毒感染的威脅。
如何確認自己的電腦是否為最新版本呢？資安所建議，使用者可檢查個人電腦，是否已更新至微軟在3月釋出的安全性更新，並持續在未來進行定期更新，以確保降低可能的風險；若不幸發生事件，應即時通報。
針對使用者關切是否該付贖金的問題，資策會資安所建議，為了不助長此風，建議不要付贖金了事，若駭客得知你有能力付贖金，未來再被勒索的可能性很高，且即便付了贖金，也不保證駭客會履約、將該加密的檔案還完解密。1060515
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