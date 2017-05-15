騎士在第二輪季後賽以4連勝之姿橫掃暴龍晉級，至今卻連東區冠軍賽的對手是誰都還不知道，塞爾提克和巫師得戰至第7場比賽才能分勝負，讓騎士球員都已迫不及待、亟欲立刻上場比賽。

騎士前次出賽已是5月7日，至今已超過一周未能在賽場上奔馳，這是LeBron James來到隊上後隊史首次間隔這麼久未出賽，讓總教練Tyronn Lue（魯）表示球員們已迫不及待、甚至到有些焦躁的地步。

「我知道我們球隊都有些焦躁、迫不及待想要比賽。」Lue表示，尤其近期騎士練球時為避免球員受傷也減少了隊內練習對抗賽的次數，讓球員更加渴望比賽。

根據《ESPN》的報導，騎士之所以減少隊內練習對抗賽的原因，是因為替補中鋒Edy Tavares在上周的練習對抗時不慎右手骨折的關係，Tavares的報銷讓騎士陣中內線替補更加缺乏，也因此讓Lue下定決心減少隊內對抗賽的次數。

對此Kyrie Irving表示：「我能了解這有多重要，現在直到正式比賽之前我都不會想去打隊內練習對抗賽。」

為了因應球員迫切想要比賽的渴望，Lue表示他特地安排很多種新的訓練方式，準備許多不同的「花招」來給球員們嘗試，即便球員們還是很想要比賽，但他們還是得完成所有的訓練、等待東區冠軍賽的到來。

「我們手都發癢了，真的很想要比賽，每次我們踏上球場時便已準備好要競爭。」Irving表示：「這些訓練是很有趣、但我們還是很想要ˇ比賽，接下這幾天訓練我們還是會嘗試一些新東西，來保持好狀態面對東區冠軍賽首戰。」