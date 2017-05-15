▲邵雨薇（左）和吳慷仁吃喜餅慶祝收視高升。（圖／三立，2017.05.15）

吳慷仁、邵雨薇主演《極品絕配》上周劇情神展開，吳慷仁所飾演的「霍廷恩」在晚宴上抓起衛芬青（邵雨薇飾）的手宣布「她是我的未婚妻」讓收視率再創新高。現實生活中，邵雨薇也喜歡強勢的男生，讓吳慷仁忍不住虧她「原來妳喜歡硬的」笑翻眾人。

吳慷仁和邵雨薇昨（15）日在拍戲現場吃喜餅慶功，兩人在現場鬥嘴，比看誰會先結婚要炸對方。劇中吳慷仁霸氣宣布邵雨薇的未婚妻身分，但現實生活中，吳慷仁認為戲歸戲，這種事還是要尊重女生。吳慷仁順勢問邵雨薇，「如果私下有男生突然要妳承認自己是他未婚妻，妳會承認嗎？」沒想到邵雨薇大方說她喜歡強勢的，吳慷仁一聽笑回，「原來妳喜歡硬的！」但想了一想後感覺不太對勁，才改口，「是喜歡硬來的。」讓現場笑聲不斷。

本周邵雨薇將住進吳慷仁家，當「實習媳婦」，吳慷仁忍不住虧邵雨薇要嫁人必須先學會下廚才行，她一聽馬上回，「我會不停讚美婆婆的菜好好吃喔！」被吳慷仁說「好矯情」。

▲邵雨薇喜歡強勢的男生，吳慷仁虧她嫁人前要先精進廚藝。（圖／三立，2017.05.15）