Lamigo桃猿洋投史博威開季6連勝，防禦率是驚人的1.03，而且近3戰21局只失1分，不是責失，這位近年少見的強投，壓制各隊打擊群的火力，確實有一套。

史博威目前對富邦悍將、中信兄弟、統一獅各2勝，對獅隊防禦率最低，僅0.47，被打擊率也是最低的1成79，對富邦悍將防禦率0.90，被打擊率1成94，對中信兄弟防禦率2.03，被打擊率2成71。

悍將吳宗峻是唯一能從史博威手中轟出全壘打的球員，林琨笙、陳凱倫兩位悍將小將對史博威的打擊率都是5成（4打數2安打），是打的最好的兩人，獅隊潘武雄5打數2安打，算是不錯的成績。

中信兄弟打擊群對史博威稍有威脅性，陳子豪5打數3安打，張正偉6打數3安打，周思齊3打數2安打，史博威的第一敗，會不會是敗在兄弟的棒子下，值得關注。

史博威毫無疑問是本季最強的投手，除了防禦率1.03，穩居防禦率榜第一名，6勝也與中信兄弟洋投伍鐸並列第一，奪三振53次則與隊友道恩斯並列第一。

桃猿陳禹勳目前10次救援成功，在救援榜排名第一，兄弟陳鴻文8救援排名第二，富邦悍將增菘瑋則以7個中繼點在中繼榜排名第一。