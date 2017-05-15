中華職棒／防禦率1.03 史博威怎麼辦到的NOWnews今日新聞 (2017-05-15 19:15)
Lamigo桃猿洋投史博威開季6連勝，防禦率是驚人的1.03，而且近3戰21局只失1分，不是責失，這位近年少見的強投，壓制各隊打擊群的火力，確實有一套。
史博威目前對富邦悍將、中信兄弟、統一獅各2勝，對獅隊防禦率最低，僅0.47，被打擊率也是最低的1成79，對富邦悍將防禦率0.90，被打擊率1成94，對中信兄弟防禦率2.03，被打擊率2成71。
悍將吳宗峻是唯一能從史博威手中轟出全壘打的球員，林琨笙、陳凱倫兩位悍將小將對史博威的打擊率都是5成（4打數2安打），是打的最好的兩人，獅隊潘武雄5打數2安打，算是不錯的成績。
中信兄弟打擊群對史博威稍有威脅性，陳子豪5打數3安打，張正偉6打數3安打，周思齊3打數2安打，史博威的第一敗，會不會是敗在兄弟的棒子下，值得關注。
史博威毫無疑問是本季最強的投手，除了防禦率1.03，穩居防禦率榜第一名，6勝也與中信兄弟洋投伍鐸並列第一，奪三振53次則與隊友道恩斯並列第一。
桃猿陳禹勳目前10次救援成功，在救援榜排名第一，兄弟陳鴻文8救援排名第二，富邦悍將增菘瑋則以7個中繼點在中繼榜排名第一。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
廣角 鏡頭．canon 40mm stm．canon sx60．canon 鋰電．鏡頭蓋 58mm．canon 電腦．canon 6d．canon 支架．canon is．LG 鏡頭．手機 鏡頭．canon eos 40d．WebCam 鏡頭．Carcam 鏡頭．canon 把手．canon RC．canon 噴墨．CANON sd870is．Canon MG5370．鏡頭轉接．canon 600d kit．canon 肥皂．20D canon．Canon 550D．鏡頭蓋 67mm．CANON CLI-8M．CANON BCI-6．旋轉鏡頭．CANON 18-135mm．藍芽 鏡頭
- 【American Eagle 】2016男時尚雙面使用棕色皮帶【預購】
- 【TAMRON】18-200mm F/3.5-6.3 DiIII VC(B011公司貨)
- 【Logitech 羅技】超薄觸控滑鼠T630
- panasonic國際牌MX-ZX1800 養生調理機 MXZX1800
- YUN SUN元山牌 YS-209MX 養生天王調理機YS209MX
- Keeley Ann暖心冬季~菱格壓紋皮帶飾釦真皮楔形底長靴(黑色)
- 【CARD】新加坡 CARD Phone CM1-Super 藍牙撥號名片機 超長
- LG 24UD58-B 24型 AH-IPS 4K 電競電腦螢幕
- 【MICROTECH】B313正規學校教學用生物顯微鏡(台灣總代理公
- SAMPO 聲寶SR-L25G(W2)(典雅白) 250公升1級雙門冰箱
全世界都在罵帕楚里亞臟 問題來了！勇士臟嗎？非也【北京新浪網】
廣東打工仔買菜僅剩2元零錢 打注大樂透喜得966萬【北京新浪網】
怒了!波波狂噴勇士墊腳惡漢:故意的 他有前科【北京新浪網】
NBA正在發生的6大變化 此規則一出勇士崩潰？【北京新浪網】
美女棋手與天台棋王特別對局 黑嘉嘉讓先小勝【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》