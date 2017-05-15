（中央社記者林宏翰台北15日電）教育部體育署今天召開「落實棒球運動防賭機制第18次會議」，體育署長林德福表示，各項措施要展現行政機關杜絕職棒賭博之決心。



法務部、法務部調查局、內政部警政署、台灣高等法院檢察署、地方法院檢察署、中華職業棒球大聯盟、台北市職業棒球員職業工會、中信兄弟棒球隊、統一獅棒球隊及富邦悍將棒球隊等代表出席會議。



林德福表示，體育署持續將與法務部、內政部及各地法院檢察署等機關建立外部管道，積極推動防賭機制、法令宣導及法治教育，以展現行政機關杜絕職棒賭博之決心。



體育署表示，未來配合職棒賽程，共同與所轄各警察機關實施「全國各警察機關同步查緝賭博專案行動」，強化「防制職棒賭博全國跨轄區專案小組」建立專責聯繫窗口。



對於職棒選手部分，為防範未然，將與職棒聯盟、球員工會，落實職棒選手簽約金強制信託。



與相關單位持續辦理運動倫理及法治教育講座外，同時今年重點包括，查緝網路有關賭博資訊，如查緝屬實，依電信法規定切斷，並依法送辦。



為強化防賭與法治教育宣導工作，辦理球員工會、球團會員大會、理監事會、會員常會等相關會議上，安排防賭宣導列為例行會議議題。1060515