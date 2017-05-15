7月起75歲強制換駕照 3年緩衝期中央社 (2017-05-15 18:59)
（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部公路總局實施滿75歲高齡駕駛須經認知測驗強制換駕照，7月1日起上路，公路總局說，民眾不用太擔心，有3年緩衝期，最遲可在滿78歲前做認知測驗換照。
高齡化社會需求，公路總局以關懷及照顧高齡長者行車安全，7月起實施高齡駕駛人駕照管理制度，滿75歲者每3年強制換駕照。
公路總局說，實施對象包括「實施日期後才屆滿75歲者」及「逾75歲實施日期後有違規記點或吊扣駕照者」。
公路總局說，這項措施不會要求駕駛人一滿75歲就立即強制換照，只要不違規，會有3年緩衝期。
公路總局舉例，如果是今年7月1日滿75歲，最遲在可在109年6月30日前重新換照，除必須通過體格檢查，還要通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才能換發有效期限3年駕照。
公路總局估計，目前已滿75歲並有汽機駕照長者約58萬人，7月1日起1年內，年齡達75歲以上有駕照者約7萬人。
7月1日前已滿75歲者，只要7月1日起沒違規記點或吊扣駕照，就不會強制要求體檢並做認知測驗。
公路總局將在17日、19日及25日，分別在台北市區監理所、台中區監理所及高雄市區監理所辦公聽會，宣導高齡駕駛人駕照管理制度。1060515
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