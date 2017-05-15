▲李建軒（左）表示不會辜負當時豬哥亮的期許。（圖／邦寧娛樂提供，2017.05.15）

李建軒（Austin）和媽媽張鴻感情深厚，母親節當天特別請爸爸康雷、媽媽一起吃大餐，另外也邀請張鴻歌唱班，2位70歲的學生一同慶祝，席間李建軒藉故早退，回家寫給媽媽一首歌；剛過完母親節的隔天，得知綜藝天王豬哥亮病逝消息，一家人都表示弔念。



新歌〈有一個人〉詞、曲、rap都由李建軒創作，描述媽媽對小孩無私的愛，張鴻一回到家就被李建軒拉著聽完這首歌，張鴻越聽越感動不自覺落淚，隨後李建軒趕在午夜12點前，將新歌上傳臉書，引來網友留言「以為是林俊傑（JJ）出新歌了」，讓李建軒喜出望外；除了創作新歌，李建軒最近也翻唱了黃明志、王力宏的〈漂向北方〉，得到黃明志本人分享表示肯定。

▲張鴻（左起）、李建軒、康雷一家人慶祝母親節。（圖／邦寧娛樂提供，2017.05.15）

才剛歡渡完母親節，卻傳來豬哥亮病逝訊息，康雷和張鴻表示，多年前夫妻兩人與豬哥亮都是歌廳秀同台的好同事，豬哥亮是看著李建軒出生、長大，康雷哀痛說：「豬大哥是台灣的經典，他很願意提攜後進，是值得尊敬的好大哥。」張鴻也表示：「謝謝豬大哥在我還是新人的時候就提攜我，豬大哥是一個非常疼惜演藝圈的大哥。」從小見過豬哥亮的李建軒，也找出6年前還沒踏入演藝圈時，與豬哥亮的合照，表示不會辜負當時豬哥亮的期許！

▲李建軒6年前還沒踏入演藝圈時，與豬哥亮的合照。（圖／邦寧娛樂提供，2017.05.15）