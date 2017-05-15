太平雲梯周邊5條遊程 帶您搶鮮五感體驗台灣好新聞報 (2017-05-15 16:23)
記者謝敏政／嘉義報導
備受各界關切的太平雲梯即將於九月營運，太平雲梯為全國最長景觀吊橋，吊橋單跨長281公尺，人行寬度2.1公尺，海拔約1000公尺，嘉南平原美景盡收眼底。阿里山國家風景區管理處馬惠達處長表示，為迎接太平雲梯，打造大阿里山區優質旅遊服務，讓遊客深度體驗大阿里山北茶道，特別規劃太平四村豐富多元體驗遊程，包括「文學．太平老街親子遊」、「尋旅．大地茶席逍遙行」、「尋覓．碧湖仙境採茶姑娘」、「茶覺．台灣高山茶的故鄉」、「茶訪‧山間味蕾小旅行」等5條一日遊及二日遊遊程，讓遊客可感受不一樣的北茶道太平四村，遠眺全台最高海拔的太平雲梯。
阿里山國家風景區管理處指出，4條一日遊程嘗鮮價通通只要新台幣700元(原價1350~1750元)，二日遊程嘗鮮價只要新台幣1750元(原價3200元，住宿費另計)，一日遊程至少須滿15人、二日遊程至少須滿10人即出團，每梯次至多20人。遊程即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾趕緊揪團參加，口碑場將於5月26日~6月23日讓您搶先體驗。
文學．太平老街親子遊─162甲線沿著「36彎道」峰迴而上，遇見雲海故鄉梅山鄉太平村，讓在地人帶路探訪文學作家張文環的故鄉，樸實迷人的太平老街。高山上秉持自然農法栽種蔬菜的老爹農場，聽老爹說生態找菜蟲，窺視不使用化學農藥的耕種方式下屬於大自然的食物鏈；順應時節的特色體驗，炎炎夏日搓揉愛玉，品嘗清涼消暑的滋味。5月26日及6月23日共計2梯次，每梯次限額20人，每人報名嘗鮮價只要新台幣700元(原價1400元)。
尋旅．大地茶席逍遙行─茶園裡、野溪澗、門埕前，處處皆可與三五好友泡茶聊天，這是屬於太興茶席的迷人之處。也許在生元茶業的大地茶席，視野開闊遠眺山景；或者在山野炊煙生活茶空間的私房體驗，野溪澗品嚐金萱茶，感受雙腳浸潤在溪水的沁涼。午餐時光，共同輕嚐新鮮的野菜料理。手製女兒的香藝體驗，揉稔天然香粉到成形，在群山環繞間，品一壺香草茶搭配手工點心，別具一番風味。6月11日及6月17日共計2梯次，每梯次限額20人，每人報名嘗鮮價只要新台幣700元(原價1750元)。
尋覓．碧湖仙境採茶姑娘─碧湖村綠毯般綿延的茶園景觀，與翠綠山巒環繞，茶園間裝扮採茶姑娘。返鄉青年的咖啡，種植於海拔1000公尺高山上，雲霧繚繞得天獨厚的環境，造就鮮甜的咖啡果實，烘焙出來的咖啡帶酸而層次多元、香氣逼人，溫潤您饕客的味蕾；體驗初心的烘豆方法，動手去殼到手搖烘焙，完成專屬於你自己的咖啡包。5月27日及6月10日共計2梯次，每梯次限額20人，每人報名嘗鮮價只要新台幣700元(原價1350元)。
茶覺．台灣高山茶的故鄉─龍眼村高山茶的發源地，在龍眼村的老房子與山林環繞的氛圍下品特等獎咖啡，聽村長說龍眼村與老厝的故事；或許漫步在山間小路聽在地人說生態，看與雲霧玩耍如小朋友般純淨的咖啡園。讓達人帶路走二尖山步道，稜線上的茶園與山景遼闊，走在枕木步道上宛如一腳踩進最寧靜的雲霧間。三合院茶廠的評鑑茶席，觀茶色品茶湯，五感品評不同茶種，金黃與鮮紅透亮茶湯的回甘風味。6月9日及6月18日共計2梯次，每梯次限額20人，每人報名嘗鮮價只要新台幣700元(原價1500元)。
炎炎夏日最具深度的太平四村遊程，將帶您體驗茶鄉之美、品咖啡香喉韻回甘、野菜香草療癒身心，高山風韻盎然，阿里山西北廊道之美宛如人間仙境，值得您親自感受體驗。
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