▲葉天倫到靈堂向豬哥亮致意，忍不住情緒淚崩。（圖／記者林柏年攝，2017.05.15）

豬哥亮今（15）日凌晨於睡夢中離世，許多藝人都到靈堂上香弔念，導演葉天倫面露憔悴，雖然很不捨，但葉天倫認為，這樣的結果，對豬哥亮來說是最好的。

葉天倫今（ 15）日到靈堂致意，「很遺憾過完年我就沒有去看豬大哥，知道他是在睡夢中過世的，雖然是不捨，但是這樣的結束對他來說是最好的，大哥一直很希望把歡笑留給觀眾，所以希望我們能把他的精神繼續傳下去，很抱歉沒有把《大釣哥》的票房做好，真的很對不起他。」

▲葉天倫不捨豬哥亮頻拭淚。（圖／記者林柏年攝，2017.05.15）