沒把《大釣哥》票房顧好 葉天倫淚崩喊對不起NOWnews今日新聞 (2017-05-15 18:29)
豬哥亮今（15）日凌晨於睡夢中離世，許多藝人都到靈堂上香弔念，導演葉天倫面露憔悴，雖然很不捨，但葉天倫認為，這樣的結果，對豬哥亮來說是最好的。
葉天倫今（ 15）日到靈堂致意，「很遺憾過完年我就沒有去看豬大哥，知道他是在睡夢中過世的，雖然是不捨，但是這樣的結束對他來說是最好的，大哥一直很希望把歡笑留給觀眾，所以希望我們能把他的精神繼續傳下去，很抱歉沒有把《大釣哥》的票房做好，真的很對不起他。」
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