（中央社記者尹俊傑北京2017年5月15日電）中國大陸國家主席習近平今天宣布，已有68個國家和國際組織和中國大陸簽署「一帶一路」合作協議，中國大陸將在2019年舉辦第2屆「一帶一路國際合作高峰論壇」。



習近平說，本屆與會各方認為，「一帶一路」建設是開放包容的發展平台，各國都是平等參與者、貢獻者、受益者，都希望繼續在開放中合作，在合作中共贏，「不以意識型態畫線，不搞政治議程，不搞排他性安排」。



為期2天的「一帶一路國際合作高峰論壇」下午閉幕。習近平在主持領導人圓桌峰會後，親自召開記者會，發表約14分鐘談話，但未接受媒體提問即離去。



習近平表示，這次論壇期間形成270多項成果清單，圓桌峰會與會代表「達成廣泛共識」，並通過聯合公報。但他在記者會上未詳述聯合公報內容。



他說，這次論壇確立「一帶一路」建設國際合作目標和方向，下一步將探索解決世界經濟重大挑戰的共同方案。與會各方希望透過「一帶一路」建設，推動「經濟全球化再平衡」。



近來多次強調捍衛經濟全球化的習近平表示，與會各方將共同維護和發展開放型世界經濟，推動自由貿易區建設，促進貿易和投資自由化、便利化。



在合作路線圖方面，習近平提到，與會各方同意繼續把互聯互通作為重點合作領域，努力連接陸上通道、海上港口。還將加強「軟聯通」，推展資訊互換、監管互認、執法互助，促進海關、品管等領域合作，促進各國規則、標準體系相互兼容。



習近平說，共同應對國際經濟當前面臨的挑戰，符合各方共同利益，也與各國長遠發展規畫一致。但「一帶一路」建設是長期工程，「前方的路還很長」，需要各方攜手合作，把藍圖轉化為行動。