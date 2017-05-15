陸一帶一路貿易聲明內容 歐多國拒背書中央社 (2017-05-15 18:39)
（中央社北京2017年5月15日綜合外電報導）1名外交官今天表示，歐洲多國拒絕簽署中國大陸「一帶一路國際合作高峰論壇」的1項貿易聲明，對積極爭取國際支持的北京政府而言，不啻是一大打擊。
這位不具名的外交官告訴法新社，法國、德國、愛沙尼亞、希臘、葡萄牙和英國等歐洲聯盟（EU）國家拒絕簽署這項文件。
近30名世界領袖出席這項論壇，北京政府希望藉由這項重大的基礎建設計畫，重振從亞洲到歐洲和非洲的古代貿易路線。
這項論壇將在今天傍晚發表各國領袖簽署的公報，以及涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿下，劃下句點。
這名外交官表示，參與峰會貿易小組的所有歐洲國家，集體決定反對公報的文字，他們認為這些文字沒辦法化解歐洲對於公共採購透明度和環保標準方面的疑慮。
根據這名外交官，大陸上週才將文件交給磋商人員，並告訴磋商人員不會再修改。
北京政府希望藉此鞏固在亞、非、歐的貿易關係，但部分人士憂心一帶一路計畫優先為大陸出口商服務。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
JD 髮飾．ECO 髮飾．HERA 髮飾．Natural 髮飾．婚紗髮飾．HaNA 髮飾．Aimee 髮飾．JJL 髮飾．髮飾 復古風．螢光髮飾．LV 髮飾．Aimee Toff 髮飾．芭比 髮飾．櫻花 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．可愛髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．coloring 髮飾．Kitty 髮飾．Hello Kitty 髮飾．心情 髮飾．twins 髮飾．櫻花和風 髮飾．SANRIO 髮飾．kilinpo 髮飾．果凍骰子髮飾．米妮 髮飾．香奈兒 髮飾．Melody 髮飾．奇寧寶 髮飾
- 【SANLUX三洋】11公斤單槽洗衣機ASW-110HTB
- 【Brother】SNOOPY護貝標籤機PT-D200SN超值組合(燙印布質標
- COACH 男仕必備 皮革 / 證件夾 / 多功能短夾_黑色
- 【JELY】擁有0.30克拉H&A八心八箭美鑽戒指
- 【JELY】熱烈 GIA/0.30克拉/D/VVS1美鑽戒
- 雙重送【Panasonic國際】6-7坪變頻冷暖分離式CU-LX40YHA2/C
- 【HP】OfficeJet 4650 All-in-One 多功能印表機
- 雙重送【Panasonic國際】3-5坪變頻冷暖CU-LX22YHA2/CS-LX22
- 提拉L型沙發（左右通用）
- 【Marumi】EXUS 防靜電鍍膜偏光鏡55mm(公司貨)
「一帶一路」峰會達成五點重要共識【北京新浪網】
如何防範勒索病毒：這幾招你要牢記於心【北京新浪網】
女孩睡夢中覺得脖子癢隨手一拍 一覺醒來已毀容【北京新浪網】
悉尼32歲華裔男子與妻子買9套房 計劃雙雙退休【北京新浪網】
一個66萬億的市場打開！剛剛，香港收到中央發來的超級禮包【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》