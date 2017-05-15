（中央社北京2017年5月15日綜合外電報導）1名外交官今天表示，歐洲多國拒絕簽署中國大陸「一帶一路國際合作高峰論壇」的1項貿易聲明，對積極爭取國際支持的北京政府而言，不啻是一大打擊。



這位不具名的外交官告訴法新社，法國、德國、愛沙尼亞、希臘、葡萄牙和英國等歐洲聯盟（EU）國家拒絕簽署這項文件。



近30名世界領袖出席這項論壇，北京政府希望藉由這項重大的基礎建設計畫，重振從亞洲到歐洲和非洲的古代貿易路線。



這項論壇將在今天傍晚發表各國領袖簽署的公報，以及涵蓋融資和人民間關係等議題的聲明稿下，劃下句點。



這名外交官表示，參與峰會貿易小組的所有歐洲國家，集體決定反對公報的文字，他們認為這些文字沒辦法化解歐洲對於公共採購透明度和環保標準方面的疑慮。



根據這名外交官，大陸上週才將文件交給磋商人員，並告訴磋商人員不會再修改。



北京政府希望藉此鞏固在亞、非、歐的貿易關係，但部分人士憂心一帶一路計畫優先為大陸出口商服務。