（中央社記者林宏翰台北15日電）企業女子壘球聯賽27日開打，今年擴大規模增加第5隊「新世紀黃蜂」，旅美棒球投手曾仁和的姊姊曾琪是頭號球星。



今年轉戰黃蜂隊的曾琪表示，第1年加入，球隊默契會比其他隊稍弱，但會以蜜蜂精神全力以赴，一定要讓球迷、球團老闆及所有人看見努力。



企業女子壘球聯賽TPWSL（Taiwan Professional Women's Softball League）進入第2年，有葳格豹、台產鬥犬、凱撒勇士、嘉南鷹與新世紀黃蜂隊，賽程增加12場共60場例行賽、在北中南三地開打，每週六賽事由FOX體育台直播。



季後賽是挑戰賽制度，年度第2、3名先打5戰3勝制，勝者與年度第1名打7戰4勝制決賽。



中華民國壘球協會預告，季中將有日本女壘投手訪台跨聯盟交流合作，每隊有2名日籍投手當即戰力。11月底在台中市舉行「亞洲女子壘球錦標賽」，攸關奧林匹克運動會資格，期待選手現在企業聯賽提升技術，打出好成績。



「新世紀黃蜂隊」以樹德科技大學為班底，將承接中正高工系統培育年輕球員。1060515