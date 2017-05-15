（中央社記者鍾榮峰台北15日電）勒索病毒肆虐，資策會資安所組長毛敬豪建議，使用者可先拔掉網路線、定期備份資料於外部空間，更新作業系統軟體，安裝防毒軟體，把作業系統開啟還原點，降低風險。



勒索病毒WannaCry近日在全球約150個國家爆發，相關病毒已經鎖住10多萬台電腦，要求支付300至600美元（約新台幣9057元至1萬8113元），才能取回資料。



國際網路駭客經由勒索軟體主動攻擊，現在傳出WannaCry出現變種WannaCry 2.0，傳播速度可能會更快。



資策會資安所組長毛敬豪指出，此次勒索病毒有別以往，是透過作業系統的漏洞感染、在遠端網路就可感染有漏洞的電腦，相對衝擊較大。他指出，過去勒索軟體透過郵件、或是使用者上惡意網站而遭到感染，這次是透過作業系統的漏洞感染，相對難以預防。



他指出，這個漏洞其實在3月就已揭露出來，不過不少使用者並未更新修補程式（補丁），就釀成災情。



對於使用者預防措施，毛敬豪建議，使用者可先拔掉網路線、先將電腦資料備份，因為惡意程式感染電腦後，需要透過網路連結通知中繼站；把網路線中斷、或是啟動安全模式，都有助中止惡意程式對檔案加密。



對於使用者電腦已被感染加密上鎖、導致無法使用的情況，毛敬豪指出，駭客目前採用的加密技術，與一般的加密技術差不多，加密金鑰都在駭客手裡，使用者要支付比特幣才能贖回加密金鑰。目前在沒有加密金鑰情況下、要去破解，難度相當高。



毛敬豪表示，部分資安廠商的確有相關解法，不過並非系統性、非全面性的解決問題。



對於傳出有受害者與駭客溝通贖回加密金鑰金額，毛敬豪表示，以往在與駭客攻防時，有些駭客的確可以溝通對話，不過贖回加密金鑰採用比特幣，代表駭客在匿蹤技巧上也十分到位，若受害者能與駭客溝通，可能是個別案件，能否降低勒索金額，他對此採取保留態度。



對於政府、醫療機構、電廠部分電腦也遭到勒索病毒威脅，毛敬豪建議，因適時更新電腦內的修補程式，避免已知的漏洞繼續暴露在惡意軟體下。



除了更新軟體，毛敬豪指出，安裝防毒軟體也是有用的。他指出，在已知的系統樣態中要找到勒索軟體，防毒軟體防護的機制其實都有幫助。



對個人來說，毛敬豪表示，最根本的方式，就是要定期備份，尤其是要備份到外用的空間、或是雲端硬碟上，不是備份到本機，且要把電腦的作業系統開啟還原點，即使會損失一些運算效能，但平時做一些防護是必要的。



對於產業和企業的防護措施，毛敬豪建議，企業應持續建置防護措施，掌握資安情資。以此次事件來說，大概3月就知道有這個問題，但是大家沒有意識到這麼嚴重，所以沒有更新。企業內部有專業的網管人員，所以要更能掌握到相關情資，相關資安防護設備、防毒軟體有一定幫助。



對於更新修補程式（補丁）後的因應之道，毛敬豪表示，風險會比較低，但是惡意程式仍會變種，作業系統的漏洞是層出不窮的，還是要提高警覺。



資策會資安所表示，建置「資安社群網路威脅分析服務」，針對資安情資透過人工智慧蒐集，公開給業界追蹤資安威脅的狀況，內容可參考：http://secbuzzer.iii.org.tw/。1060515