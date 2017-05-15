全台10縣市發布大雨特報，經濟部水利署15日下午3時40分再度發布宜蘭縣五結鄉一級淹水警戒，宜蘭縣羅東鎮及新北市中和區則發布二級淹水警戒，請易淹水及低窪地區民眾注意。圖為台北街頭大雨，1名民眾撐傘走在雨中。中央社記者張新偉攝 106年5月15日