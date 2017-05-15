邱(王黎)寬郭采潔王彩樺弔唁豬哥亮中央社 (2017-05-15 18:51)
藝人豬哥亮15日清晨病逝，曾與豬哥亮在電影「大尾鱸鰻」合作的邱(王黎)寬（前左起）、郭采潔、王彩樺15日下午前往殯儀館弔唁。中央社記者郭日曉攝 106年5月15日
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