邱(王黎)寬郭釆潔弔唁豬哥亮中央社 (2017-05-15 18:51)
與豬哥亮在電影大尾鱸鰻合作的大姊大邱(王黎)寬（左）、郭釆潔（右）15日下午前往殯儀館弔唁豬哥亮。中央社記者郭日曉攝 106年5月15日
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