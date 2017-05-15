南韓小將金時沅贏選手錦標賽 翻新紀錄中央社 (2017-05-15 18:50)
南韓高球小將金時沅（Kim Si-Woo）14日揮出低於標準桿3桿的69桿，總桿以贏3桿拿下選手錦標賽（Players Championship）冠軍，成為這場美巡賽最年輕金盃得主。（共同社提供）中央社 106年5月15日
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