南韓高球小將金時沅（Kim Si-Woo）14日揮出低於標準桿3桿的69桿，總桿以贏3桿拿下選手錦標賽（Players Championship）冠軍，成為這場美巡賽最年輕金盃得主。（共同社提供）中央社 106年5月15日