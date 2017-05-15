張魁弔唁豬哥亮（2）中央社 (2017-05-15 18:50)
藝人豬哥亮15日清晨病逝，遺體下午從板橋殯葬會館移靈至新北市立殯儀館冰存，豬哥亮好友張魁（左）與妻子前往殯儀館弔唁。不過由於靈堂還未設立完成，張魁隨即離去。中央社記者郭日曉攝 106年5月15日
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