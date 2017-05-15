王勝偉為明星賽走秀中央社 (2017-05-15 18:50)
中信兄弟游擊手王勝偉（前中）15日在中華職棒明星賽記者會走秀，展示明星賽商品，他說這次明星賽想對決同隊洋投、新秀陳琥。中央社記者林宏翰攝 106年5月15日
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