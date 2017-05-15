（中央社台北15日電）肆虐中國大陸中西部機場的無人機，這幾天在北京都無法起飛。由於舉辦「一帶一路國際合作高峰論壇」，北京市警方通告，17日深夜12時之前，全市含無人機、氣球在內的小型航空器一律禁飛。



北京青年報報導，北京市警方日前發布通告，為確保這場論壇順利進行，維護「首都地區空防安全」，自13日上午8時至17日深夜12時期間，全市空域禁止一切體育、娛樂、廣告類的「低慢小」航空器飛行。



根據中國大陸官方定義，「低慢小」航空器指「飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小」的航空器。



這類航空器主要包括輕型和超輕型飛機（含同型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、熱氣球、飛艇、滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等12類。



至於用在論壇會議保障和應急作業的飛行，須經北京地區空中管制部門批准，才可執行。



報導指出，對於違反北京市民用機場淨空區域管理規定者，由各區政府依中國大陸「民用機場管理條例」規定處罰。1060515